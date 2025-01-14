الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

استعدادا لإعلان الصفقة، حماس تنقل الأسرى لمناطق آمنة والاحتلال يعيد الانتشار بغزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أفادت مصادر قريبة الصلة من حركة حماس، الثلاثاء، أن الحركة بدأت "نقل الأسرى حاملي الجنسية الأمريكية في غزة إلى أماكن آمنة" تمهيدا للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

حماس تنقل الأسرى وجيش الاحتلال يبدأ إعادة الانتشار 

وقالت المصادر وفق ما نقلت قناة العربية، إن "حماس بدأت تقسيم الأسرى لمجموعات تمهيدا لتنفيذ الاتفاق".

وأوضحت المصادر حسبما نقلت القناة السعودية،ـ أن "حماس طلبت ضمانات دولية وأمريكية لإلزام إسرائيل" ببنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى "بدء التنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول تسلم الأسرى".

فى ذات السياق نقلت هيئة  البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ التخطيط لإعادة الانتشار حول غزة، كما أبلغت المستشفيات بالاستعداد لاستقبال الأسرى المفرج عنهم.

حماس تؤجل الرد على الصفقة حتى استلام خرائط الانسحاب

وكان مصدر مسؤول فى حركة حماس قال لوكالة “رويترز”، مساء اليوم، أن الحركة لم تسلم ردها على صفقة وقف إطلاق النار فى غزة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

نقلت وكالة "رويترز"الإخبارية، عن مصدر مسؤول في حركة حماس قوله: إن "الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها".

فى ذات السياق، زعم رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، إن "الصفقة التي يتم الحديث عنها هي صفقة خطيرة، وستبكي عليها إسرائيل لأجيال، كما تشكل خطرا محدقا على مستقبل إسرائيل".

صاحب خطة الجنرالات يعترف بفشل الحرب على غزة 

هذا ونقلت القناة 12 العبرية، عن الجنرال غيورا آيلاند صاحب "خطة الجنرالات" قوله إن "الحرب على غزة فشل كبير لأنها لم تحقق أهدافها، وكان من الممكن التوصل إلى الصفقة نفسها في مايو، ومنذ ذلك الوقت قتل 120 جنديا إسرائيليا".

بينما قالت القناة 14 العبرية، إن "اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان حيث لن يسمح للجيش بحرية الحركة في غزة، وينص على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين فور بدء وقف إطلاق النار".

 

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