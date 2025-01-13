الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي يكشف مصير جثمان يحيى السنوار ضمن صفقة التبادل مع حماس

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن حكومة الاحتلال لن تقوم بتسليم جثمان يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس في غزة، كجزء من صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين الجانبين.

يأتي هذا التصريح في وقت أشادت فيه حركة حماس بالتقدم الذي أُحرز في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أنها تتعامل بإيجابية مع الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، مشيرة إلى أهمية تحقيق شروط تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى تجري بوساطة أطراف إقليمية ودولية، وسط آمال بإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ أشهر وتحقيق تهدئة شاملة.


جيش الاحتلال يفكك مواقع في محور نتساريم بين شمال وجنوب غزة

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفكيك عدد من المواقع العسكرية داخل محور نتساريم، الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه.

محور نتساريم، الذي يمثل نقطة ربط رئيسية داخل القطاع، كان قد شهد تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأشهر الماضية في إطار العمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

 

حماس تبحث مع أمير قطر جهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها أجرى مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنها تتعامل بجدية مع كافة المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأشاد وفد حماس خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه الدوحة منذ بداية الحرب، مثمنًا الجهود القطرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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حماس غزة تسليم جثمان يحيى السنوار صفقة تبادل الأسرى تل أبيب حركة حماس

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