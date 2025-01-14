ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إن المفاوضات الجارية حول إنجاز صفقة واتفاق في غزة هو قريب، وربما يتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري.

قريبون جدا من إنجاز الصفقة

وأضاف في مقابلة مع شبكة نيوزماكس: "نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع، عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل.

وتابع: "فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة".

كما أعرب ترامب عن أسفه للواقع المأساوي المتمثل في أن العديد من الأسرى ربما لم ينجوا من الظروف القاسية في غزة.

تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم"

وفسر نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جي دي فانس تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم"، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول يوم تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وقال فانس، السيناتور السابق عن ولاية أوهايو، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، إن عواقب عدم الإفراج عن الرهائن قبل 20 يناير قد تشمل "تمكين إسرائيل من القضاء على الكتائب الأخيرة من حماس وقيادتها، إلى جانب فرض عقوبات شديدة للغاية على الأفراد الداعمين للمقاومة في المنطقة".

وأضاف أن "هذا يعني القيام فعليا بوظيفة القيادة الأمريكية"، وفق تعبيره.

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