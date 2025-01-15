خبير بالشؤون الإسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار في غزة خلال ساعات

قال مراد حرفوش محلل سياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة سيتم خلال الساعات القادمة.

خرائط انسحاب جيش الاحتلال

وأضاف حرفوش"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يبدو أننا في ساعات عد الأصابع للإعلان عن وقف إطلاق النار والوصول إلى صفقة، وهناك قضايا مازالت تُناقش ولم يتم الحسم النهائي فيها، وتتسلم في تسليم الخرائط للمناطق التي سيسحب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، وما يتعلق بالمنطقة العازلة التي ستنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".



ضمانات حماس والمقاومة

ولفت إلى أن "هناك نقطة أخرى، تتعلق بالضمانات التي طالبت بها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية لتنفيذ المراحل المتبقية من صفقة وقف إطلاق النار، إذ تتخوف المقاومة الفلسطينية إذا لم ينفذ نتنياهو المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة ليعيد استئناف الحرب والاعتداء على الشعب الفلسطيني".



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