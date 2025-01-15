الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة منشأة القناطر، اليوم الأربعاء، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري في منشأة القناطر.

تحرير 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدام ميكروباص مع سيارة ملاكى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث مروري حادث تصادم حادث منشاة القناطر مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

تحرير 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببني سويف

ارتكبوا 11 جريمة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بكفر الدوار

القبض على مزور محررات رسمية وأختام في المنتزه

سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات فى الشيخ زايد والهرم

ضبط طالب يدير محل مستلزمات طبية مجهولة المصدر في عابدين

ضبط عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية وبيضاء فى المرج

ضبط راكبين في مطار القاهرة حاولا تهريب أقراص مخدرة وسلاح داخل حقائبهما
ads

الأكثر قراءة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

تأييد إعدام طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 سيدة

صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

المسلماني ردًا على بيان النقابة: نحن في خدمة القرآن الكريم وليس في خدمة القراء 

ينتج 10 آلاف سيارة سنويًّا، رئيس الوزراء يتجول بمصنع التجميع "جيلي"

منوعات

المزيد

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية