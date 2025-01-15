الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببني سويف

القبض على سائق مزق
القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببنى سويف

ألقى  رجال المباحث، القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببنى سويف.

كان مدير أمن بنى سويف تلقى اخطارًا يفيد  بضبط (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامه بالتعدي على سائق مركبة "توك توك"، بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح قطعي وسرقة ( توك توك - هاتف محمول - متعلقاته الشخصية) عقب استيقافه بدائرة مركز شرطة الفشن بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ببا.

القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببنى سويف 

 

وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات، السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، واتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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