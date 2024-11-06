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التأمين الصحي بالشرقية يتفقد المنشآت الطبية في فاقوس

اللجنة المشكلة لمتابعة
اللجنة المشكلة لمتابعة التامين الصحى بالشرقية 

استقبلت الدكتورة امال سرايا مدير منطقة فاقوس الطبية بمحافظة الشرقية الدكتور محمد أبوهاشم  نائب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية ويصاحبه اللجنة المكلفة بالمرور التي يمثلها الدكتور محمد حسنى مدير السلامة والصحة المهنية بالفرع والدكتورة  مروة نبيل جوهر والدكتورة شيماء عبد السلام بالتفتيش الصيدلى بإدارة التموين الطبي بالفرع بالمرور على بعض الجهات المتعاقدة مع الفرع.

نائب مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة أبوكبير

توجيهات نائب رئيس الوزراء 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وتعليمات الدكتور محمد السيد ضاحي  بضرورة المرور المتواصل على جميع العيادات وذلك تحت إشراف الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية 

وقال الدكتور محمد احمد جاسر مدير العيادة بفاقوس أنه  تم المرور على  مراكز فيرست سكان للاشعة والبيان للأشعة ومركز المنصور للحضانات وذلك للاطمئنان على صحة تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحى داخل هذه المراكز

وتوجهت اللجنة المرافقة للمرور على عيادة فاقوس حيث تم تفقد غرف العيادات المختلفة وأقسام المعمل والأشعة والصيدلية وباقي الأقسام المختلفة كما تم التأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى. 

مرور نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية على عيادة أولاد صقر

ميكنة لجنة القلب بالعيادة 

كما تم متابعة أعمال ميكنة لجنة القلب مؤكدًا على إدارة العيادة بضرورة معاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقى الخدمة الطبية وفحص أي شكوى من المرضى وحلها فى وقتها. 

 

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الدكتورة امال سرايا مديرة منطقة فاقوس محافظة الشرقية فرع التامين الصحى الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير عام الفرع السلامة والصحة المهنية الجهات المتعاقدة

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