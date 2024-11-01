مرور نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية على عيادة أولاد صقر

قام الدكتور محمد أبو هاشم ـ نائب مدير الفرع، يصاحبه الدكتور محمد حسنى مدير السلامة والصحة المهنية بالفرع، والدكتورة علا كمال مدير منطقة ابو كبير والمحاسب عصام سعيد مدير المالى والادارى بمنطقة ابو كبير، بزيارة العيادة اولاد صقر اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وتعليمات الدكتور محمد السيد ضاحى والدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين يالشرقية بضرورة استمرار متابعة عيادات وادارات التامين الصحى ايام العمل الطبيعى وكذلك ايم الجمع والعطلات للاطمئنان عن المرضى بالمستشفيات

تفقد عيادة مركز أولاد صقر

وذلك بالمرور وتفقد عيادة اولاد صقر لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين كل فى مكان عمله يؤدون الخدمة الطبية للمرضى حيث اكد على تسهيل اجراءات تلقى الخدمة للمنتفعين المترددين على العيادة وتقديم خدمة متميز ومعاملة المرضى معاملة حسنة

و كان فى استقبال الدكتورة جيهان يوسف مدير عيادة اولاد صقر والمحاسب ثروت فياض المدير المالى والادارى للعيادة.

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