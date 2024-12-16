انعقاد المجلس التنفيذي لمستشفى المبرة بالزقازيق برئاسة مدير التأمين الصحي بالشرقية

ترأس الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى لمستشفى المبرة مع مديرى مستشفى المبرة ورؤساء الأقسام، وذلك بحضور الدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى بالفرع وبحضور الدكتورة هناء احمد رشيد مديرة مستشفى المبرة.

وفى بداية الاجتماع قدم الديب الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على ادائهم المتميز خلال الفترة السابقة وطالب منهم مزيدا من الجهد والعمل فى المرحلة القادمة وقد تم مناقشة الموضوعات الهامة بكل قسم والتوصيات اللازمة لرفع كفاءة جميع الأقسام كما تم عرض ومناقشة أجندة الاجتماع المعدة لذلك.

اجتماع تنفيذى المبرة -فيتو

فتح باب المناقشة لمعرفة المعوقات

وتم فتح باب المناقشة فى الموضوعات الهامة مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام لمعرفة بعض المعوقات والعمل على حلها والمقترحات التى تتم لصالح رفع الاداء بالمستشفى. وفى نهاية الاجتماع تم تكريم بعض العاملين المتميزين فى عملهم وتشجيعا لهم.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هناء رشيد مديرة المستشفى والدكتور أحمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى وسامح صلاح الدين رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى وأحمد حسنى رئيس الشئون الادارية بالمستشفى وجميع الأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفى وذلك بقاعة الاجتماعات بالمبرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.