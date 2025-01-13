الإثنين 13 يناير 2025
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صحة الشرقية توضح الأوراق والتطعيمات المطلوبة للحج

الاوراق المطلوبة
الاوراق المطلوبة والتطعيمات المطلوبة للحجيج

 أعلنت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن توافر تطعيمات المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الحج والعمرة والزيارة، وذلك بمركز طبى ٤٦ بذات المدينة.  

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد انتظام العمل بالمراكز الطبية

 وأوضحت مديرة إدارة الشؤون الصحية أن الأوراق المطلوبة للحج، هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة وصل التقديم بالقرعة  أو الاسم في القرعة. 

 وعن المعتمرين قالت الدكتورة هدى ناجى إن الأوراق المطلوبة للمعتمرين أو الزيارات هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى صورة صورة التأشيرة للعمرة. 

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بالمركز الطبي

 ويستعاض عن الأخيرة بإمكانية وجود  صورة الزيارة للمدن التالية مكة والمدينة والطائف وجدة، وقالت إن مواعيد العمل فى الفترة الصباحية وأيضا الفترة المسائية طبقا لمواعيد عمل الإدارة الصحية ومركز 46 الطبي. 

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بذات المدينة مركز طبى 46 العاشر من رمضان محافظة الشرقية تطعيمات المسافرين المملكة العربية السعودية الحج والعمرة الدكتورة هدى مصطفى ناجى

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