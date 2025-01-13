صحة الشرقية توضح الأوراق والتطعيمات المطلوبة للحج

أعلنت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن توافر تطعيمات المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الحج والعمرة والزيارة، وذلك بمركز طبى ٤٦ بذات المدينة.

وأوضحت مديرة إدارة الشؤون الصحية أن الأوراق المطلوبة للحج، هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة وصل التقديم بالقرعة أو الاسم في القرعة.

وعن المعتمرين قالت الدكتورة هدى ناجى إن الأوراق المطلوبة للمعتمرين أو الزيارات هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى صورة صورة التأشيرة للعمرة.

ويستعاض عن الأخيرة بإمكانية وجود صورة الزيارة للمدن التالية مكة والمدينة والطائف وجدة، وقالت إن مواعيد العمل فى الفترة الصباحية وأيضا الفترة المسائية طبقا لمواعيد عمل الإدارة الصحية ومركز 46 الطبي.

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