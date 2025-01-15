الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يكشف شرطه للقبول بصفقة الأسرى مع حماس

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الكيان الإسرائيلي المحتل سموتريتش اشترط للبقاء بالحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة الأسرى مع حركة حماس، وتقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن.

موقف سموتريتش من صفقة الأسرى 


وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن سموتريتش لم يوضح في بيانه اليوم كيف ينوي التصويت على الصفقة المتبلورة من المفاوضات.

txt

استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر أمنية قولها  إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتغيير أساليب القتال في قطاع غزة رغم تقدم المفاوضات.

 انقسام بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخصوص صفقة الأسرى مع حماس 

وأضافت المصادر الأمنية في حديثها مع الموقع العبري: "هناك انقسام في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حماس في الصفقة".

وأكدت المصادر أن حركة حماس نجحت في تجنيد مزيد من العناصر، وتستخدم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموتريتش صفقة الأسرى غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

سرايا القدس تنفذ عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

المسلماني ردًا على بيان النقابة: نحن في خدمة القرآن الكريم وليس في خدمة القراء 

صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر

إثيوبيا تقع في مأزق تمويل سد النهضة، وخبراءهم يكشفون سر سوء التخطيط وتغيير التصميم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

منوعات

المزيد

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية