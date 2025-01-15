الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

استشهد اليوم الأربعاء 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 19 منهم وسط القطاع وجنوبه.

4 شهداء بقصف على رفح


وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن  4 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

txt

الاحتلال ينسف مسجدًا ويقتل مدنيين، آخر جرائم الكيان الصهيوني قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جنين في الضفة الغربية.

 

غارات للعدو الإسرائيلي على مخيم جنين 

وأكدت الوزارة استشهاد 4 أشخاص آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة،، وسط استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلف  خسائر بشرية ومادية كبيرة في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفح غزة مخيم جنين الضفة الغربية

مواد متعلقة

الاحتلال ينسف مسجدًا ويقتل مدنيين، آخر جرائم الكيان الصهيوني قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

آخر مستجدات جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

وزير التعليم: طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا في السنة

منوعات

المزيد

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

المزيد
الجريدة الرسمية