استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد اليوم الأربعاء 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 19 منهم وسط القطاع وجنوبه.

4 شهداء بقصف على رفح



وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جنين في الضفة الغربية.

غارات للعدو الإسرائيلي على مخيم جنين

وأكدت الوزارة استشهاد 4 أشخاص آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة،، وسط استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في قطاع غزة.

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