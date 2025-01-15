الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

والد شاب تخلص من حياته بسبب خطيبته: كانت طلباتها كثيرة ولا تقدر حالته المادية

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استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال والد شاب ألقى بنفسه من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

ولم يتهم والد الشاب أحدا بالتسبب في وفاته ولم يشتبه في أحد جنائيا. 


وأضاف والد المتوفى أن ابنه قد خطب فتاة منذ فترة ونظرا لكثرة متطلباتها منه والتي لم يستطع توفيرها نشبت بينهما المشاكل والخلافات.


وأشار والد الشاب المتوفى إلى أنه اجبر نجله علي فسخ تلك الخطبة حتى يرتاح نفسيا ونصحه بأن يتعرف على فتاة أخرى تكون من ذات مستواه وتعرف قدراته المادية وتتحمله إلا أنه رفض القرار ودخل في حالة نفسية سيئة. 


وتبين من مناظرة  النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وأنه عثر بالجثة عن إصابات عبارة عن كسور متفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي. 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس بأحد العقارات وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.


وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب إجبار والده له على فسخ خطبته من الفتاة التي يحبها فأقدم على التخلص من حياته.
 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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