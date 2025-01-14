الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

كسور ونزيف داخلي وخارجي، تفاصيل مناظرة جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى عقار بمدينة نصر

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كشفت مناظرة  نيابة مدينة نصر لجثة شاب ألقى بنفسه من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر. 
وأضافت المناظرة أنه عثر بالجثة عن إصابات عبارة عن كسور متفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس بأحد العقارات وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب إجبار والده له على فسخ خطبته من الفتاة التي يحبها فأقدم على التخلص من حياته.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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