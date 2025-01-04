السبت 04 يناير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقا أسفل دائري الهرم

الطب الشرعى، فيتو
الطب الشرعى، فيتو

أمرت نيابة الهرم بالتصريح بدفن جثة شخص تخلص من حياته أسفل الطريق الدائري، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


انتحار شاب بالهرم  
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل الطريق الدائري وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص تخلص من حياته بعد أن صنع لنفسه مشنقة.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الهرم الطريق الدائري غرفة عمليات شرطة النجدة

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