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حوادث

النيابة تباشر التحقيق في واقعة تخلص شاب من حياته شنقًا أعلى كوبري بالهرم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

باشرت نيابة الهرم التحقيق في إقدام شاب، على إنهاء حياته شنقًا أعلى أحد الكباري  بدائرة قسم شرطة الهرم.
 

وأمرت النيابة العامة بعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
 

شاب ينهي حياته شنقا بالهرم 
 

كان قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بالعثور على أحد الأشخاص مشنوقًا بأحد الكباري بدائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، مشنوقًا ومدلى  بأحد الكباري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يعانى من اضطرابات نفسية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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