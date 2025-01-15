النيابة تحسم الجدل حول مصرع الطفلة ريناد عادل: «لم تنتحر».. والداها: «سقطت أثناء لهوها بغرفتها ولم تترك خطابات».. والمدرسة: «كانت محترمة ولم تتعرض للتنمر»

حسمت النيابة العامة الجدل في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد، وذلك بعد تحقيقات موسعة أجرتها استمعت خلالها إلى أقوال والدي الطفلة اللذين كشفا مفاجآت عديدة خلال التحقيقات.

والدا الطفلة: لم تنتحر ولم تترك خطابات

وشهد والدا الطفلة بأن ابنتهما ريناد عادل الراحلة لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت أرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أي أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.

التحريات: لا شبهة جنائية

وأسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن والسلم العام؛ لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية؛ لعدم سداد والدها المصروفات المدرسية، وأنها على إثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

قالت مها عبد العزيز عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" بالإسكندرية: "والدة ريناد عادل قالت إنها مش عايزة تشوف صور البنت والإشاعات اللي بتوجعها على السوشيال ميديا".

حقيقة انتحار الطفلة ريناد عادل

وأضافت: “ابنتي زميلة الطفلة ريناد، ولا يوجد أي شيء يشير إلى انتحار الطفلة”.

هل تم التنمر بالطفلة ريناد عادل

وأكدت: لم يتم التنمر بالطفلة ريناد عادل، ولا يوجد أي مشكلة في المصاريف وهم من أسرة محترمة.

وأردفت: “ريناد عادل من البنات المحترمة وزي القمر ومفيش غلطة فيها علشان يتنمروا عليها كل شائعات بتتقال، البنت وقعت ازاي على لسان والدتها كانت بتفتح الشباك والشباك فوق السرير فاختل التوازن بتاعها ووقعت من الدور الثامن”.

دفن الطفلة ريناد عادل

وأدى العشرات من أهالي منطقة جناكليس شرق الإسكندرية صلاة الجنازة، على الطفلة ريناد عادل، الطالبة بالصف السادس الابتدائي في الإسكندرية، عقب سقوطها من الطابق الثامن بمنزلها

سقوط طفلة من الطابق الثامن بالإسكندرية

ونشرت الصفحة الرسمية للمدرسة منشورًا عبر الفيسبوك تنعي وفاة الطالبة ريناد عادل، وتواسي أسرتها، وتعرب عن استيائها حول تداول معلومات غير دقيقة حول الواقعة.

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