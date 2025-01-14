غموض مصرع الطلفة ريناد عادل يثير الجدل، والأهالي يحذرون ويكشفون قصص التنمر مع أطفالهم

أثار مصرع الطفلة ريناد عادل أحزان المصريين، وتصدر اسم "ريناد" تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد انتشار خبر مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثامن، والطفلة ريناد لا يتجاوز عمرها الـ11 عامًا، التلميذة في الصف الخامس الإبتدائي.

مصرع الطفلة ريناد عادل الغامض

حكاية مصرع الطفلة ريناد عادل الغامض لا يزال يلقي بظلاله على المصريين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضاربت حكاية مصرع الطفلة ريناد عادل، البعض يشير إلى أن الطفلة أنهت حياتها بالقفز من الطابق الثامن، بسبب تنمر بعض زملائها في المدرسة عليها.

فيما أكد آخرون أن الطفلة ريناد لم تتخلص من حياتها، وأن هناك حالة من اللبس في الأمر، فالطفلة أرادت أن تفتح شباك غرفته، لكن توازنها اختل فسقطت من شباك غرفتها من الطابق الثامن، بين الروايتين حكايات أخرى يرويها النشطاء عن أطفالهم الذين يتعرضون للتنمر وهم في عمر ريناد.

مصرع الطفلة ريناد عادل، فيتو

استشهد البعض بحديث صديقة صديقة أسرة ريناد عادل، آلاء، التي قالت "إن ريناد دائمًا مثالا للأدب والاحترام، وتتمتع بشخصية مميزة وسمعة طيبة بين الجميع."، مشيرة إلى أنه "كانت تعاني، مؤخرًا، من حالة اكتئاب شديدة، وهو ما قد يكون أثر عليها بشكل كبير في الأيام الأخيرة قبل الحادث."

المصريون يدقون ناقوس الخطر بسبب التنمر

ودق العديد من النشطاء ناقوس الخطر بسبب التنمر الذي يتعرض له أطفالهم، من قبل أطفال آخرين في المدرسة، وقدم الأطباء النفسيين نصائح لكل الأسر بأن يهتموا بأطفالهم، وأن يقوموا بتعليم أطفالهم كيفية الابتعاد عن التنمر والحفاظ على مشاعر زملائهم.

الطفلة الصغيرة ريناد عادل في الزي الفرعوني، فيتو

علق البلوجر مبروك السيادي على حادث مصرع ريناد عادل فقالت: " أولياء الأمور الكرام، ريناد عادل ضحية تنمر تعرضت للإساءة من زميلاتها.. سقطت من الطابق الثامن... تحدثوا مع أطفالكم لمدة 5 دقائق، واشرحوا لهم أنه لا يوجد سبب أبدًا للسخرية من شخص ما بسبب طوله أو وزنه أو لون بشرته أو حياته المنزلية أو حتى الأشياء البسيطة التي يستمتع بها.. إشرحوا لهم أنه لا يوجد خطأ في ارتداء نفس الأحذية كل يوم، وأن حقيبة الظهر المستعملة تحمل نفس الأحلام مثل الحقيبة الجديدة تمامًا".

وتابع البلوج مبروك السيادي نصائحه فقال "علموهم ألا يتنمروا على أي شخص فقط لأنه مختلف!! واشرحوا لهم أن المزاح بطريقة الإستهزاء مؤلم جدًا، وأن المدرسة للتعلم وليست للتنافس أو نشر السلبية!! وذكِّروهم أن بعض الأطفال يعودوا إلى منازلهم إما موجوعين مقهورين أو فرحانين!! لذا، من المهم أن يكونوا لطفاء مع رفاقهم! فكل شيء يبدأ من المنزل، وأنتم الأساس..."

ريناد عادل اختل توازنها وسقطت من الطابق الثامن

وقالت البلوجر مها رامز: "المدرسة وأهلها طلعوا أكدوا أن كل ما يقال عن مصرع ريناد عادل شائعات.. والموضوع كان اختلال توازنها وقت فتح شباك غرفتها وليس أي شيء آخر من فضلكم تحروا الدقة".

أما البلوجر نهلة أحمد صلاح فحكت عن ريناد بشكل آخر، حيث كشفت من خلالها حكاية تنمر وقعت لابنتها، فقالت: "حدث نفس الشيء مع بنتي والله ونفس السن... منهم لله اللي بيوصلوا الناس لكده، مش الأطفال فقط، أنا نصحت ابنتي ألا تهتم بما يقال عنها.. ولا يفرق معها كلامهم طالما هي واثقه بحالها وربنا معها، بس مهما كان الوضع يصبح فعلًا صعب وبكاء وعصبيه.. ربنا يصبر قلب والدة ريناد وياريت الأهل يعلموا أنبائهم عدم التنمر على أحد..."

ريناد عادل وحصولها على شهادة تفوق، فيتو

كما حكت البلوجر هبة العسكري عن حكاية ابنتها مع التنمر فقالت: "فعلا أنا حصل مع بنتي كده، بس اتفقت مع المدرسه إني هقعدها يوم من المدرسة وفي اليوم ده المدرسه تتكلم مع زمايلها، وتفهمهم أن ده خطأ وحرام وحصل فعلا وبقو يعملوها كويس وبقو أصحاب والدنيا تمام".

وعلقت البلوجر فاطمة حسن على مصرع ريناد عادل فقالت: "ريناد لم تتخلص من نفسها كما يشاع، ريناد اختل توازنها وهي بتفتح شباك غرفتها اللي فوق السرير.. حرام كل واحد يكتب حاجه غلط راعو شعور أهلها".

التنمر أزمة عالمية تحصد الأرواح في صمت

أما الحقوقي محمد السعيد غنيم فقال: "ريناد عادل طفلة في عمر الزهور، كان المفروض حياتها تبقى مليانة ضحك ولعب وأحلام، لكنها للأسف بقت عنوان لفاجعة هزت قلوبنا كلنا.. بنت عندها ١١ سنة، أنهت حياتها بإيدها لعدم تحملها قسوة التنمر وسخرية زميلاتها في المدرسة.. مأساة ريناد صرخة في وجه كل من يرى التنمر مزاح وهزار، كل اللي بيتفرجوا من بعيد وما بيمدوش إيدهم عشان ينقذوا طفل بيدفع ثمن صمتهم.. تنمر زملائها عليها خلاها تحس بالوحدة، خلاها تختار الهروب بدل المواجهة.."

الطفلة ريناد عادل، فيتو

وتابع محمد السعيد غنيم "للأسف التنمر أزمة عالمية بتحصد الأرواح بصمت.. ورغم كل حملات التوعية التي تم القيام بها، لا يزال هناك الكثير مثل ريناد، عايشين وسط خوف وألم يستهلكهم كل يوم.. الموضوع دا اتكلمت عنه قبل كدا في سلسلة "أعرفي حقوقك" عشان كل شخص يعرف إن التنمر جريمة، ولكن الأرقام اللى قالتها الدراسات مرعبة: أكتر من ٤٠% من الأطفال بيتعرضوا للعنف في البيت أو المدرسة، والتنمر الجسدي هو أكتر نوع مؤلم ومعروف.. لكن الأشد قسوة هو التنمر النفسي اللي ماحدش بيشوفه، غير لما يتحول لمأساة زي اللى حصلت مع ريناد".

وأضاف الحقوقي محمد السعيد غنيم "ريناد كانت تستحق حياة أفضل، دعم أكثر، وأمان وسط زميلاتها. يمكن قصتها تكون صحوة لينا كلنا، عشان نراجع دورنا كأهل، مدرسين، وأفراد في المجتمع في مواجهة التنمر ووضع حد له".

وداعًا ريناد عادل ملاك السماء

وقالت البلوجر مريم باتروس: "وداعًا ملاك السماء! هذة الطفلة البريئة ريناد عادل، التي لم تتجاوز الثانية عشر تعرضت للتنمر... فما كان من الفتاة الرقيقة إلا أنها قامت (بكل أسي) بكتابة خطابًا دامعًا لوالدتها! وبعده قامت (بكل يأس) بالتخلص من نفسها من الدور الثامن في عمارتها!.. دم تلك الطفلة البريئة سيظل في رقبة كل من لم يرحمها... سلامًا لروحك الطاهرة في دار البقاء!".

وعلق الدكتور أمير يوحنا، استشارى علاج نفسى والإدمان وتعديل السلوك، على حادث مصرع ريناد عادل، فقال: "إيه اللي يخلي طفلة 12 سنة في 6 ابتدائي تنهي حياتها بإيديها؟! ريناد عادل، طفلة جميلة، طالبة في مدرسة نوتردام دي سيون في الإسكندرية، اختارت أن تنهي حياتها بسبب التنمر الذي تعرضت له بشكل مستمر".

الطالبة المتفوقة ريناد عادل، فيتو

أكد الدكتور أمير حنا "التنمر سبب لـ ريناد ضغط نفسي شديد وألم لم تستطيع تحمله، وهذا جعلها تأخد القرار الصعب... ريناد تركت رسالة مؤلمة لوالدتها، عبّرت فيها عن وجعها ومعاناتها من التنمر المستمر، وده اللي خلّى الكل في صدمة كبيرة."، متسائلًا " السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا: إزاي طفلة تفكر في الانتحار؟! فين دور الأهل؟ فين دور المدرسة؟".

وقدم الدكتور أمير يوحنا نصائح للأهل، فقال: "لازم كلنا نتحرك: خلي بالك من ولادك، اسمعهم واحتويهم، علمهم إن قيمتهم مش بكلام الناس، وإنهم مميزين ومحبوبين زي ما هم، قربهم من ربنا، وأدعمهم في مواجهة أي ضغط نفسي أو عصبي؛ تابعهم في المدرسة واعرف مين بيأثر عليهم، سواء بالإيجاب أو بالسلب."

وتابع الدكتور أمير حنا نصائحه قائلًا: "بلاش كلام يوجع… بلاش تنمر… الزعل ممكن يقتل صاحبه. خلّونا نكون مصدر أمان لبعض، ونحمي ولادنا من الأذى النفسي اللي ممكن يدمرهم".

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