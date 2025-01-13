الإثنين 13 يناير 2025
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تشييع جثمان طفلة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية

الطفلة ريناد عماد
الطفلة ريناد عماد ومسئولي المدرسة، فيتو

أدي العشرات من أهالي منطقة جناكليس شرق الإسكندرية صلاة الجنازة، على طفلة تدعى ريناد عماد، الطالبة بالصف السادس الابتدائي في الإسكندرية،  عقب سقوطها من الطابق الثامن بمنزلها. 

سقوط طفلة من الطابق الثامن بالإسكندرية 

ونشرت الصفحة الرسمية للمدرسة منشورًا عبر الفيسبوك تنعي وفاة الطالبة ريناد عماد، وتواسي أسرتها، وتعرب عن استيائها حول تداول معلومات غير دقيقة حول الواقعة.

فيما لم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن عن سبب سقوط الطفلة من الدور الثامن من شباك حجرتها وسط نفي أفراد من  الأسرة واقعه الانتحار والتنمر والإشارة إلى اختلال توازنها وسقوطها.



وفور الإبلاغ عن الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وحررت محضرًا بالحادث، كما أمرت النيابة العامة ببدء التحقيقات، بما في ذلك الاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة، للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث وأمرت للتصريح بدفن الجثة.

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