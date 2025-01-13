حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

كشفت مها عبد العزيز، عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" وإحدى أولياء الأمور، حقيقة ما تردد عن التنمر بالطفلة ريناد عماد الطالبة بالمدرسة التي سقطت من الدور الثامن بمحل إقامتها بالإسكندرية، بسبب عدم دفعها للمصروفات.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن ريناد وشقيقتها الأكبر منها بنفس المدرسة قد دفعا مصروفاتهما الدراسية، وبالتالي لم يطالبهما أحد بدفع المصروفات، وهو ما ينسف قصة التنمر وما تبع سقوطها من منزلها.

وكشفت أن وفدًا من المدرسة به عدد من الراهبات، قام بتعزية الأم داخل المسجد الذي شهد خروج جثمان الطفلة الصغيرة، وجرى استقبال الوفد من الأم بكل ود، وشكرتهم رغم الظروف التي تمر بها من فقدان طفلتها، مشددة أنها كانت موجودة للتعزية لأن ابنتها في نفس الصف مع ريناد.

وأكدت أن والدة ريناد، نفت قصة إنهاء حياتها وأنها سقطت بسبب اختلال توازنها من الشباك بالدور الثامن.

النيابة تجري تحقيقات لكشف ملابسات وفاة الطالبة ريناد

على جانب آخر كشف مصدر بنيابة الرمل أنه ما زالت تجري تحقيقاتها في واقعة سقوط ريناد عماد، ولا يوجد حتى الآن إشارة إلى انتحار الطفلة أو التنمر وجرى صرف كافة من استمع لأقوالهم.

وكان العشرات من أهالي منطقة جناكليس شرق الإسكندرية أدوا صلاة الجنازة، على طفلة تدعى ريناد عماد، الطالبة بالصف السادس الابتدائي في الإسكندرية، عقب سقوطها من الطابق الثامن بمنزلها.

سقوط طفلة من الطابق الثامن بالإسكندرية

كانت الصفحة الرسمية للمدرسة نشرت منشورًا عبر الفيسبوك تنعي الطالبة ريناد عماد، وتواسي أسرتها، وتعرب عن استيائها حول تداول معلومات غير دقيقة حول الواقعة.

فيما لم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن سبب سقوط الطفلة من الدور الثامن من شباك حجرتها وسط نفي أفراد من الأسرة واقعة الانتحار والتنمر والإشارة إلى اختلال توازنها وسقوطها.



وفور الإبلاغ عن الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وحررت محضرًا بالحادث، كما أمرت النيابة العامة ببدء التحقيقات، بما في ذلك الاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة، للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث وأمرت للتصريح بدفن الجثة.

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