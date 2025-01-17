«سوق العطارة بشارع المعز.. رحلة في عالم الأعشاب».. ارتفاع الأسعار قبل موسم رمضان.. الحبهان بـ 1600 جنيه والفلفل الأسود بـ 380.. وهذه أبرز الفوائد الصحية (فيديو)

سوق العطارة في شارع المعز هو كنز حقيقي يختبئ في قلب القاهرة التاريخية.

هذا السوق العريق يقدم تجربة فريدة من نوعها، حيث تتداخل الحواس والألوان والروائح في مشهد ساحر.

تاريخ عريق وتراث أصيل

يعود تاريخ سوق العطارة في شارع المعز إلى قرون مضت، حيث كان يزوره الأطباء والصيادلة والناس العاديون بحثًا عن الأعشاب والتوابل والأدوية الطبيعية. وعلى مر العصور، حافظ السوق على مكانته كمركز تجاري مهم، ويعد اليوم وجهة سياحية شهيرة.

التوابل.. نكهة وصحّة في طبق واحد

للتوابل دور أساسي في تحسين نكهة الطعام وإضافة لمسة خاصة لكل طبق، لكن أهميتها تتجاوز مجرد الطعم، فهي تحمل فوائد صحية عديدة، منها:

* تنويع النكهات: تضيف التوابل نكهة فريدة ومميزة للأطباق، مما يجعلها أكثر إثارة ولذة.

* تحسين الهضم: بعض التوابل مثل الزنجبيل والكمون تساعد على تحفيز عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات.

* مضادات للأكسدة: تحتوي العديد من التوابل على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

* مضادة للالتهابات: بعض التوابل مثل الكركم لها خصائص مضادة للالتهابات.

* تقليل الملح والدهون: يمكن استخدام التوابل لتحسين نكهة الطعام دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الملح أو الدهون.

أمثلة على فوائد بعض التوابل:

* الكركم: يحسن الهضم، مضاد للالتهابات، غني بمضادات الأكسدة.

* الزنجبيل: يخفف الغثيان، يحسن الهضم، مضاد للالتهابات.

* القرفة: تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، مضادة للأكسدة



الكمون.. كنوز صغيرة في حبة واحدة

* الهضم: يساعد الكمون على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون. كما أنه يخفف من الانتفاخ والغازات.

* مضاد للالتهابات: يحتوي الكمون على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم والتورم.

الكزبرة: نكهة منعشة وفوائد صحية

* مضادات الأكسدة: الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

* مضادة للبكتيريا: تحتوي الكزبرة على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

* صحة القلب: قد تساعد الكزبرة في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الخولنجان.. توابل شرقية غنية بالنكهة والفوائد

الخولنجان، أو ما يعرف أيضًا باسم الزنجبيل السيامي، هو نوع من التوابل التي تنتمي إلى عائلة الزنجبيل. يتميز بلونه الأصفر الباهت ومظهره الشبيه بالزنجبيل، ولكن بنكهة أكثر حدة وقوة. يستخدم الخولنجان بشكل واسع في المطبخ الآسيوي، خاصة في المطبخ التايلاندي، حيث يضيف نكهة فريدة ومميزة للأطباق.

أسعار التوابل في سوق العطارة

يتحدث عم حسين الأسواني لفيتو عن تغير أسعار التوابل مؤخرا فيقول إن هناك أنواعا زادت أسعارها عن قبل مثل الحبان بعدما كان سعره 800 جنيه أصبح سعره 1600 جنيه

أما الفلفل الأسود فبعدما كان بـ 240 جنيها أصبح سعره 380 جنيها

أما سعر الكمون فأصبح 240 جنيه بعد أن كان سعره 400 جنيه

سعر الكزبرة البلدي 60 جنيها

سعر حبة البركة 120 جنيها

روز ماري 120 جنيها

زعتر تركي 140 جنيها

سعر قرنفل 440 جنيها للكيلو

كما أن أكثر التوابل التي تلقي إقبالا في موسم رمضان هي بهارات المحشي وبهارات الفراخ واللحمة والشيش طاووق والكبسة والبطاطس وتبدأ أسعارها من 120 جنيها للكيلو.

الخولنجان يصل سعره 440 جنيها

أسعار المشروبات

الكركدية بـ 180 جنيها

الدوم الأسواني 70 جنيها

التمر الصناعي 70 جنيها

زر الورد 160 جنيها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.