الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

ضبط كيان غير مرخص لتصنيع المكملات الغذائية المغشوشة بالمنوفية

ضبط مكملات غذائية
ضبط مكملات غذائية مغشوشة

تمكنت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط مكان غير مرخص لتصنيع وتعبئة وتغليف المكملات الغذائية المغشوشة والمقلدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وغير متوفر به الاشتراطات الصحية أو معايير التصنيع الجيد؛ وذلك  بغرض ترويجها بمخازن الادوية والصيدليات من أجل التربح المالى.

ضبط خط إنتاج كامل للتصنيع بعدد أربعة ماكينات

 

تم ضبط خط إنتاج كامل للتصنيع بعدد أربعة ماكينات، وما يقارب 2.955 طن من المواد الخام مختلفة الأنواع المستخدمة في التصنيع و700 ألف قرص وکیس مکمل غذائی مختلفة الأنواع، وكمية من العبوات البلاستيكية والكراتين الفارغة المعدة للتعبئة، وكميات من المنتج النهائي المعدة للتسويق
بالمخازن والصيدليات.

وتم تحريز المضبوطات والتي قدرت بقيمة 10 مليون جنية مصري، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

الإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية


وأهابت هيئة الدواء بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

 

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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