القومى للبحوث ينجح فى تسجيل مكمل غذائي جديد مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين

نجح الفريق البحثى بـ المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور فاروق كامل الباز- أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بالمركز فى تسجيل منتج جديد باسم "Nalinafaro " بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 10428/2024 بتاريخ 16 سبتمبر 2024



وجاء ذلك بدعم ورعاية الدكتور محمد أيمـن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة جينا سامى الفقى القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة وفجر عبدالجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث.

مميزات الدواء الجديد للمركز القومي للبحوث

ويتميز هذا الدواء من إنتاج المركز القومي للبحوث بأنه مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين ويحتوى الجزء الفعال منه على مستخلص طحلب الدونانيلا سالينا على تركيز عالى من مركب بيتاكاروتين النشط بيولوجيًا ويعتبر بروفيتامين (أ) الذي يتم تحويله في خلايا الجلد إلى فيتامين (أ)، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين صحة الجلد، والمناعة، وحماية العين.

كما يمكن للبيتا كاروتين أن تستخدم كوقاية للتخفيف من تليف الكبد وسرطان الجلد والأورام الدماغية وسرطان الدم والكبد وسرطان المعدة.



جدير بالذكر أن هذا المنتج من تطوير المركز القومى للبحوث بدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى برامج الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وسوف يتم طرحه فى الأسواق قريبًا.