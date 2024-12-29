الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

غرفة القاهرة: ندرس إقامة سوق اليوم الواحد بالجمالية كل أسبوع

جانب من إفتتاح سوق
جانب من إفتتاح سوق اليوم الواحد في الجمالية، فيتو

أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، أن سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، الذي تم افتتاحه اليوم بمشاركة 45 شركة، يشهد إقبالًا ملحوظًا، وجاري دراسة إقامته مرة كل أسبوع.

 

تخفيضات تصل لـ 35% على أسعار السلع 

وقال الكومي إن الأسعار في سوق اليوم الواحد تتضمن تخفيضات تتراوح بين 20% و30%، وتصل في بعض السلع إلى أكثر من 35%، مؤكدًا أن هناك إشادة من المواطنين بتنظيم المعرض وإتاحة جميع أنواع السلع بدون استثناء، مثل السكر والزيوت والأرز والمكرونة والصلصة والدقيق وغيرها من السلع.

تأتي تصريحات الكومي على هامش افتتاح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة.

 

 

 

وأشار الكومي إلى أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، وأن هناك كميات ومخزونات لتلبية احتياجات المواطنين.

المواطن لديه حرية شراء أي كمية من السلع

وقال إن المواطن لديه حرية شراء أي كمية يحتاجها، موضحًا أن دور أسواق اليوم الواحد لا يقتصر على استفادة المواطنين فقط، بل يمتد أيضًا إلى التجار، حيث تستفيد التجار من عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة، ولا يتحملون نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.

 

وأوضح شادي الكومي أن أسواق اليوم الواحد التي أُقيمت في العديد من المحافظات، والتي ضمت 50 شركة، منها 24 شركة في القطاع العام و26 شركة في القطاع الخاص، ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق.

أسواق اليوم الواحد ساعدت في توفير جميع متطلبات الأسرة المصرية

وتابع: أن أسواق اليوم الواحد ساعدت في توفير جميع متطلبات الأسرة المصرية في مكان واحد بأسعار مخفضة عن السوق الحر، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.

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