شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

ليلة رأس السنة، تشهد شوارع القاهرة، خاصة شارع المعز ومنطقة الكوربة بمصر الجديدة وشوارع المعادي، إقبالًا كبيرًا من المصريين للاحتفال بالعام الجديد 2025 ونهاية عام 2024.

وتجمع العديد من الأسر والأصدقاء في شارع المعز للاحتفال، حيث أقبلوا على التصوير السيلفي إلى جوار زينة الكريسماس، فيما شهدت محلات المطاعم والحلويات إقبالا كبيرا من المواطنين.

المرور في ليلة رأس السنة

وتواصل الادارة العامة للمرور تنفيذ خطتها في تأمين كافة الطرق وتكثيف تواجدها اليوم، في جميع الطرق المؤدية المولات الشهيرة والمسارح ودور السينما والنوادي لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة والقضاء على الزحام وتسيير الطرق أثناء الاحتفالات

ووضعت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، خطة استهدفت تخفيف الضغط المروري على بعض الطرق وإيجاد محاور بديلة.

وتأتي عناصر تلك الخطة كالتالي:

- التشديد على عدم ترك السيارات في أماكن غير مخصصة لوقوفها خاصة بالقاهرة أو الجيزة، حتى لا تسبب التكدسات بالشوارع خاصة في منطقة وسط البلد ومناطق الكورنيش التى تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الاحتفالات برأس السنة.

-تكثيف المرور الدوري لضبط أى اعتداء على المرافق العامة بالتنسيق مع لضبط أى اعتداء على المرافق العامة وإزالة أى إشغالات للطرق والأرصفة التى تعوق حركة المارة

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