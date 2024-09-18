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خارج الحدود

بدر عبد العاطي يؤكد لـ بلينكن: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن أي تصعيد في المنطقة بما في ذلك ما حدث في لبنان أمس يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

إنطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن اليوم فى القاهرة على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا، أنه من غير المقبول استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع سلاحا للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن المشكلة الأساسية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة هي غياب الإرادة السياسية لدى طرف ما، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الجانب الأمريكى ضرورة توافر الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

 التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

وركز على رفض مصر الكامل لأي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ونوه عبد العاطى إلى أن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة من شأنه تهدئة الصراع بالمنطقة ومنع جرها إلى حرب إقليمية.

وأضاف: ناقشنا قضية الاستقرار في الشرق الأوسط وأهمية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

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