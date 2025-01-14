الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى مع نظيره من لوكسمبورج، فيتو

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقف إطلاق النار في غزة

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسلبورن، إن "مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة لأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع"، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

الوضع الدولي صعب للغاية

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورج، إن "الوضع الدولي صعب للغاية"، مؤكدا تأييد بلاده لحل الدولتين ودعم حق الفلسطينيين في العيش بسلام.
 

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احتجاز الرهائن اتفاق لوقف إطلاق النار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوكسمبورج غزة

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