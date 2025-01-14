طريقة عمل الخضراوات المشوية، لطبق جانبي لذيذ ودافئ في الشتاء

دائمًا ما تبحث ربات المنزل عن طرق جديدة ومختلفة لتقديم أطباق صحية لنظام عائلتهن الغذائي، ولكن عادةً ما يكون المذاق عائقًا في معظم الحالات بالأخص مع الأطفال الصغار، لذلك تعد هذه الوجب من الخضار الملونة طبقًا مثاليًا لفصل الشتاء.

يتمتع طبق الخضروات المشوية بألوان زاهية وجذابة للعين، بالإضافة لفوائد عديدة للجسم وطعم لذيذ يرضي جميع أفراد العائلة، والذي يمكن تقديمه كطبق جانبي مع الأرز أو المكرونة وأي نوع من البروتين تفضليه لوجبة متكاملة.

المكونات:

1 كوب من الباك تشوي أو السلق السويسري المفروم بشكل خشن

4 حبات لفت صغيرة

1 جذر كرفس صغير، مقشر ومقطع

1/2 رطل من الجزر الصغير، مقشر ومقطع بالكامل

8 براعم بروكسيل، مقلمة، مع قطع على شكل X في نهاية الساق

4 بصل

2 جزر أبيض، مقطّع إلى أرباع

1 باذنجان كبير، مقطّع إلى أرباع

2 رأس قرنبيط صغير، مقطّع إلى أرباع (أو قرنبيط واحد عادي، مفصول إلى زهيرات)

4 أونصات من الفطر، مع التخلص من السيقان

2 علبة طماطم كاملة بدون ملح مضاف، مع عصير طماطم

2 ليمونة، مقطعة إلى شرائح رفيعة، منزوعة البذور

2 غصن من كل من البقدونس وإكليل الجبل والزعتر

فلفل مطحون طازج

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية. رتبي الخضروات الطازجة في طبق شواء مقاوم للحرارة والنار، وأضيفي الطماطم وعصيرها وغطيها بشرائح الليمون، وضعيها في الفرن واشويها بدون غطاء لمدة 20 إلى 30 دقيقة، حتى تكتسب الخضروات لونًا بنيًا جميلًا، مع التقليب مرتين. انقلي المقلاة إلى أعلى الموقد، وضعي أغصان الأعشاب في الأعلى وتبليها بالفلفل، ورشي الخضروات بالزيت، وضيفي كوب من الماء، وقلبي واتركيها على نار عالية لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى. إذا كنتِ تقدمينها مع المكرونة، اطهي اللينجويني حتى تنضج وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة، صفي المكرونة ووزعيها على ستة أوعية حساء ضحلة، وعندما تنضج الخضروات، تخلصي من أغصان الأعشاب ووزعي الخضروات بين الأوعية، وزينيها ببراد الجبن، قدميها ساخنة.

الفوائد الصحية للمكونات

الخضروات الصليبية، هذه المجموعة الدسمة من الخضروات - والتي تشمل السلق والبوك تشوي وبراعم بروكسل - مليئة بالألياف المفيدة للأمعاء، وتحتوي الخضروات الصليبية أيضًا على مركبات طبيعية قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما تدعم فيتامينات ب9 (حمض الفوليك) وفيتامين سي جهاز المناعة والجوانب الحيوية الأخرى للصحة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الكرفس، قليل الدهن ومليء بالفلافونويد وفيتامين سي لتقليل الالتهاب وتعزيز خلايا المناعة، ويحتوي الكرفس على الكثير من الماء الذي يرطب أثناء تناوله، كما أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات المهمة مثل فيتامين ب9 (حمض الفوليك) وفيتامين ك، ويمكن أن يساعد معدن البوتاسيوم، الموجود أيضًا في هذه الخضار الساقية، في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم.

الجزر، الجزر مصدر ممتاز للألياف للهضم الصحي، بينما يدعم بيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يقاوم الالتهابات، الرؤية والعينين، وقد يؤدي تناول الجزر بانتظام أيضًا إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم على المدى الطويل، وهناك العديد من الألوان للاختيار من بينها، ولكل منها فوائد مختلفة، على سبيل المثال، يحتوي الجزر الأصفر أيضًا على مادة اللوتين المضادة للأكسدة، ويوفر الجزر الأحمر فيتامين ب6 وفيتامين ج وفيتامين ك.

البصل، تناول البصل هو طريقة ممتازة للحصول على المزيد من الفلافونويدات وفيتامين ج، والألياف والبريبايوتكس، التي تغذي بكتيريا الأمعاء وتساعدها على النمو.

الفطر، الفطر الكامل أو المقطع أو المفروم مليء بالسيلينيوم والزنك للمساعدة في موازنة الهرمونات وتعزيز التئام الجروح، وأيضًا فيتامينات ب مثل ب2 وب5 وب6، وتساهم هذه العناصر الغذائية الأساسية في عملية التمثيل الغذائي وتساعد الجسم على إنشاء خلايا جديدة وصحية، بالإضافة للبوتاسيوم المفيد للقلب.

زيت الزيتون البكر، زيت الطهي الذي لا يحتاج إلى مقدمة، يتميز زيت الزيتون البكر الممتاز بنكهة خفيفة وفوائد كبيرة، ويحتوي على دهون غير مشبعة ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL) وتخفض الكوليسترول "الضار" (LDL)، مما يساعد في الحفاظ على الشرايين خالية من الفوضى، وتعمل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والبوليفينول على تثبيط الالتهاب وتعزيز صحة العينك والبشرة والعظام وخلايا الدم.

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