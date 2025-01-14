لمحاربة الشيخوخة، 6 أنواع من الأطعمة تساعد على تجديد الكولاجين في بشرتك

يفيد تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين، مثل الدجاج، والأطعمة التي تعزز إنتاج الكولاجين، مثل التوت، البشرة والصحة العامة.

قالت كريستا جونكالفيس، أخصائية التغذية الشاملة لموقع “Healthline” الطبي،: "يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا بشكل مدهش في مظهر البشرة وشبابها، وذلك بفضل الكولاجين".

الكولاجين هو البروتين الذي يعطي البشرة بنيتها ومرونتها ومرونتها، ومع تقدم ​في العمر، ننتج كمية أقل من الكولاجين في بشرتنا كل عام - ومن هنا الميل إلى التجاعيد وترقق الجلد الذي نراه كلما تقدمنا ​​في العمر.

هذا يفسر الطفرة في مكملات الكولاجين التي يتم الترويج لها في خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي ورفوف المتاجر هذه الأيام، ولكن هل مكملات الكولاجين أفضل من الكولاجين الذي تحصل عليه من الطعام؟ ما هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين، على أي حال؟

لماذا الكولاجين من الطعام أفضل؟

الفرق الرئيسي بين الكولاجين في المكملات الغذائية والطعام يتلخص في التوافر البيولوجي - قدرة الجسم على استخدام المغذيات.

فتحتوي الأطعمة مثل مرق العظام على شكل حيوي من الكولاجين يمكن للجسم استخدامه على الفور، مما يجعله أفضل من المكملات الغذائية.

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو الأطعمة التي تعزز إنتاج الكولاجين أيضًا في إنشاء اللبنات الأساسية (الأحماض الأمينية) التي تحتاجها لأهداف البشرة.

وتوجد ثلاثة أحماض أمينية مهمة لتخليق الكولاجين وهم: البرولين والليسين والجلايسين، وهذا يعني أن الثلاثة يساهمون في عملية إنتاج الجسم لمزيد من الكولاجين.

مرق العظم

يتم صنع مرق العظام عن طريق غلي عظام الحيوانات في الماء، ويُعتقد أن هذه العملية تستخرج الكولاجين.

نظرًا لأن مرق العظام مصنوع من العظام والنسيج الضام، فإنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكولاجين والجلوكوزامين والكوندرويتين والأحماض الأمينية والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

الدجاج

هناك سبب وراء استخلاص العديد من مكملات الكولاجين من الدجاج - فهو يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من البروتين، وإذا قام الشخص بتقطيع دجاجة كاملة، فربما لاحظ كمية النسيج الضام التي تحتوي عليها الدواجن، وتجعل هذه الأنسجة الدجاج مصدرًا غنيًا بالكولاجين الغذائي.

يختلف محتوى الكولاجين في جميع أنحاء الدجاج، على سبيل المثال، يحتوي لحم الفخذ على كولاجين أكثر من لحم الصدر.

الأسماك

مثل الحيوانات الأخرى، تحتوي الأسماك على عظام وأربطة مصنوعة من الكولاجين، ويعتقد العديد من الناس أن الكولاجين البحري هو أحد أكثر أنواع الكولاجين امتصاصًا، ووفقًا للمراجعات فهو أكثر الشكل من الكولاجين توفرًا بيولوجيًا ومفيدًا بشكل خاص لصحة الجلد ومرونته.

ولكن في حين أن شطيرة التونة في وقت الغداء أو سمك السلمون في وقت العشاء يمكن أن تضيف بالتأكيد إلى تناول الكولاجين،إلا أن "لحم" الأسماك يحتوي على كمية أقل من الكولاجين من الأجزاء الأخرى (الأقل مرغوبية).

تعد أجزاء الأسماك التي تحتوي على أعلى نسبة من الكولاجين، هي الرأس أو القشور أو مقل العيون.

بياض البيض

على الرغم من أن البيض لا يحتوي على أنسجة ضامة مثل العديد من المنتجات الحيوانية الأخرى، إلا أن بياض البيض يحتوي على كميات عالية نسبيًا من البرولين، وهو أحد الأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الكولاجين.

الحمضيات

يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج البروكولاجين، وهو المادة الأولية التي ينتجها الجسم لإنتاج الكولاجين، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد في تخليق الكولاجين.

الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض مليئة بهذا العنصر الغذائي، جرب تناول الجريب فروت المشوي على الإفطار، أو أضف شرائح البرتقال إلى السلطة، أو قم بقلي الفلفل الأصفر في مقلاة.

التوت

على الرغم من أن الحمضيات تميل إلى الحصول على كل المجد لمحتواها من فيتامين سي، فإن التوت مصدر ممتاز آخر، الفراولة والتوت والتوت الأزرق والتوت الأسود كلها غنية بهذا العنصر الغذائي.

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