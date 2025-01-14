لخسارة الوزن، أفضل أنظمة غذائية لمرضى السكري

يجعل الوزن الزائد من الصعب إدارة مستويات السكر في الدم وقد يزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات.

وخسارة كمية متواضعة من الوزن يمكن أن تحسن إدارة نسبة السكر في الدم ونتائج مرض السكري الأخرى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي أنماط الأكل لمرضى السكري التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن؟

يعد تناول الطعام الصحي أمرًا مهمًا لأي شخص يحاول إنقاص الوزن، ولكن إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري، فإن اختيار نوع من خطة الأكل غير المناسبة يمكن أن يكون ضارًا بالصحة.

لا يُنصح باستخدام حبوب إنقاص الوزن وتناول الطعام على طريقة التجويع، ولكن العديد من خطط الوجبات الشائعة يمكن أن تكون مفيدة.

لا يوجد نمط مثالي لتناول الطعام لمرضى السكري، بدلًا من ذلك، قد تعمل العديد من خطط الأكل بشكل جيد للأشخاص المصابين بمرض السكري الذين يحاولون إنقاص الوزن، ويمكن أن تكون خطط الوجبات الشائعة مثل النظام الغذائي المتوسطي والأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والأنظمة الغذائية النباتية خيارات جيدة.

عند التفكير في نمط الأكل لمرض السكري، يجب وضع في الاعتبار أن خطة الوجبات المثالية لمرض السكري:

غنية بالعناصر الغذائية

غنية بالألياف

منخفضة السعرات الحرارية

تركز على الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية

عندما يكون الشخص مصابًا بمرض السكري، فإن إدارة نسبة السكر في الدم مهمة جدًا، وقد تكون عادات الأكل التي تتضمن وجبات منتظمة ووجبات خفيفة طوال اليوم أكثر ملاءمة لفقدان الوزن مع مرض السكري مقارنة بما قد تفكر فيه عادةً مع "الأنظمة الغذائية" قصيرة المدى وتلك التي تنطوي على فترات طويلة بدون طعام.

لماذا تعد الكربوهيدرات مهمة عند اختيار خطط الوجبات المناسبة لمرضى السكري؟

في حين تظل السعرات الحرارية مهمة، إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري، لكنه يحتاج أيضًا إلى تتبع تناول الكربوهيدرات.

فوفقًا للجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، لا يوجد هدف محدد للكربوهيدرات لجميع الأشخاص المصابين بمرض السكري، بدلًا من ذلك، يجب أن تكون جميع خطط الأكل فردية.

تشير معايير الرعاية الخاصة بجمعية السكري الأمريكية إلى أن العديد من مرضى السكري يحصلون على حوالي 45% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، بما في ذلك الكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضروات.

طريقة الطبق

طريقة طبق السكري هي طريقة سهلة للتفكير في وجبات متوازنة ومناسبة لمرضى السكري والتخطيط لها دون الحاجة إلى قياس أو حساب أو حساب الكربوهيدرات.

تقسم طريقة طبق السكري طبقًا قياسيًا مقاس 9 بوصات إلى ثلاثة أقسام، املأ نصف الطبق بالخضروات غير النشوية، وربع طبقك بالأطعمة البروتينية، والربع المتبقي بالأطعمة الكربوهيدراتية مثل الحبوب الكاملة والفواكه.

يمكن أن يتضمن نصف الطبق الذي يحتوي على خضروات غير نشوية أطعمة مثل:

البروكلي

السبانخ

الكرنب

الفاصوليا الخضراء

الخضار الورقية المختلطة

الجزر

القرع

القرنبيط

الكوسة

الملفوف

البامية

الطماطم

الهليون

براعم بروكسل

الفطر

الخيار

يمكن أن يتضمن الربع الذي يحتوي على أطعمة بروتينية:

الدواجن أو اللحوم الخالية من الدهون

الأسماك أو المأكولات البحرية

البيض

الجبن

الأطعمة البروتينية النباتية مثل الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء والفاصوليا المنقطة والعدس والمكسرات وزبدة الجوز والتوفو وفول الصويا والحمص، ويمكن أن يتضمن ربع الطبق المليء بالأطعمة الكربوهيدراتية:

الحبوب الكاملة

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة

الخضروات النشوية مثل البطاطس

الفاكهة

الزبادي

الحليب

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات لها التأثير الأكثر أهمية على نسبة السكر في الدم، والحد من حصص هذه الأطعمة إلى ربع الطبق يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

لا يوجد مكان محدد في الطبق للدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، ولكن يمكن دمجها للحصول على نكهة، وشبع، والأهم من ذلك، صحة القلب.

يمكنك شرب الماء أو مشروب خالٍ من السعرات الحرارية مع الوجبة، مثل الشاي غير المحلى، أو المياه الفوارة.

خطة النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH)

تم تطوير خطة تناول الطعام DASH في الأصل للمساعدة في علاج أو منع ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، ولكنها قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض أخرى، بما في ذلك مرض السكري، وقد يكون لها فائدة إضافية تتمثل في المساعدة على إنقاص الوزن.

الأشخاص الذين يتبعون خطة DASH يُنصح الأشخاص الذين يتبعون هذه الخطة بتقليل أحجام الحصص وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الخافضة لضغط الدم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

تتضمن خطة DASH الغذائية ما يلي:

البروتين الخالي من الدهون: الأسماك والدواجن

الأطعمة النباتية: الخضروات والفواكه والفاصوليا والمكسرات والبذور

منتجات الألبان: منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم

الحبوب: الحبوب الكاملة

الدهون الصحية: الزيوت النباتية

ينصح المعهد الأمريكي للقلب والرئة والدم الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتبعون هذه الخطة بالحد من تناول الصوديوم إلى 2300 ملليجرام يوميًا، وقد يكون لديك حد صوديوم أقل إذا كان يعاني الشخص من بعض الحالات الصحية الأخرى، كما تحد الخطة من الحلويات والمشروبات السكرية واللحوم الحمراء.

النظام الغذائي المتوسطي

هذا النمط من الأكل مستوحى من الأطعمة التقليدية من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذه الخطة الغذائية غنية بحمض الأوليك، وهو حمض دهني يوجد بشكل طبيعي في الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية، وتشمل البلدان المعروفة بتناول الطعام بهذه الطريقة اليونان وإيطاليا والمغرب.

قد تكون خيارات الطعام من النوع المتوسطي ناجحة في خفض مستويات الجلوكوز في الصيام، وتقليل وزن الجسم، وتقليل خطر الإصابة باضطراب التمثيل الغذائي.

الأطعمة التي تتناولها في هذه الخطة قد تشمل:

البروتين: الدواجن، والسلمون، والأسماك الدهنية الأخرى، والبيض

الأطعمة النباتية: الفواكه والخضروات مثل الخرشوف والخيار والفاصوليا والمكسرات والبذور

الدهون الصحية: زيت الزيتون والمكسرات مثل اللوز

إذا كان الشخص يتبع خطة الأكل المتوسطية، فيمكن تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون من حين لآخر.

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