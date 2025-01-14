الثلاثاء 14 يناير 2025
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وكيل التعليم بالشرقية يتابع سير الامتحانات في مدارس ههيا

وكيل التعليم بالشرقية
وكيل التعليم بالشرقية يتابع سير الامتحانات في مدارس ههيا

 أجرى محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، بمدرستي المهدية الإعدادية المشتركة وعبد اللطيف الديب للتعليم الأساسى بإدارة ههيا التعليمية.

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الاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات 

 جاء ذلك  للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام  إدارة ههيا التعليمية ويحيى أبو النور وكيل الإدارة، وذلك فى ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

 

جودة الورقة الامتحانية 

 وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي فترة أولي  بمدرسة مهدية الاعدادية المشتركة، واطمأن على جودة طباعة الورقة الامتحانية وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب والطالبات، وشدد على تأمين كنترول المدرسة  ومراعاة الدقة في التصحيح. 

 

مادة اللغة العربية والخط 

 كما توجه إلى  مدرسة عبد اللطيف الديب للتعليم الأساسي وتفقد سير امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء للصف الثالث الابتدائي ومادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي ومادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي.   

 

التأكد من عدم خروج الامتحان عن المقرر

 واطمأن أيضا على جودة طباعة الورقة الامتحانية، والتأكد من عدم خروج الامتحان عن المقرر الدراسي، كما تابع توفير الراحة بشكل دائم للطلاب، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، وأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم، لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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ضرورة توقيع الملاحظين على أسماء الطلاب

 وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة توقيع الملاحظين على “تكت أسماء” الطلاب والطالبات الموجود بورقة الإجابة.

وفي ختام زيارته قال إن مديرية التربية والتعليم حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

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