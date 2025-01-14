الثلاثاء 14 يناير 2025
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خطأ بنموذج امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي العام بالقليوبية، والتعليم تتخذ إجراء عاجلا

امتحانات النقل
امتحانات النقل

شهد الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام لمادة الفلسفة السؤال الثالث نموذج (أ)  بادارة شبين القناطر لـ امتحانات النقل القليوبية وجود خطأ، حيث فوجئ الطلاب بإجابة السؤال متكررة، وتم إبلاغ الإدارة التعليمية بشكوى الطلاب، والتي أوصت بتوزيع درجات السؤال، وتجري مديرية التربية والتعليم تحقيقا في هذا الأمر.

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خطأ في امتحان النقل بالقليوبية والتعليم تحقق 

في سياق آخر، أصدر مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة المتسببين في وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي  للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لاكتشاف وجود خطأ في السؤال الرابع نموذج ج الذي أداه الطلاب منذ ايام.

خطأ في نموذج امتحان الصف الثالث الابتدائي بالقليوبية

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية أنه يجري جولات ميدانية  يومية داخل المدارس  وغرفة العمليات  بالمديرية تعمل علي مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  بالحرص الدائم علي مصلحة الطلاب. 

 وكيل تعليم القليوبية يتابع امتحانات النقل

وفي نفس السياق، تابع اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم في القليوبية لجان امتحانات النقل في مدارس ادارة بنها التعليمية، تاتي تلك الخطوة في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وتابع سير الامتحانات بمدرسة ٢٥ يناير، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

 كما وجّه مدير تعليم القليوبية بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان واتخاذ الاجراءات تجاه المخالفين.

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