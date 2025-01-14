محافظ القليوبية: الاستعداد لإقامة 90 معرضا من أهلا رمضان

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه يتم الآن الاستعداد لإقامة معارض أهلا رمضان والتى سيصل عددها هذا العام قرابة الـ90 معرضا، إن المرحلة المقبلة التنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة منافذ ثابتة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى كافة مدن وأحياء المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد الدفعة الأولى من مبادرة هيئة الإصلاح الأراضي لإطلاق منافذ متنقلة

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من مبادرة هيئة الإصلاح الأراضي لإطلاق منافذ متنقلة للسلع والمنتجات الغذائية بمدن قليوب والخصوص وشرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وشبين القناطر والتي تشمل عدد من السيارات المحملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة، الى محافظة القليوبية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

قوافل للسلع والمنتجات بالقليوبية تتبع وزارة الزراعة

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح وافي من مسئولي هيئة الإصلاح الزراعي عن تفاصيل الحملة وأهدافها والمواد الغذائية المعروضة، بالإضافة إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة، وأعطى إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو الأماكن المخصصة للبدء في عملية البيع، وأشاد المحافظ بتنفيذ تلك القوافل التي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق.



ومن جانبه اكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار التنسيق مع السيد المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية.

إرسال 25 شحنة من وزارة الزراعة لبيع السلع بالقليوبية

وأشار الفولي، إلى أنه تم ارسال نحو 25 سيارة محملة بمنتجات وسلع القطاعات الإنتاجية بوزارة الزراعة: الإصلاح الزراعي، قطاع الإنتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الزراعات المحمية، المجالس الزراعية، حيث تشملت تلك المنتجات: بيض المائدة، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتهم، فضلا عن منتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات، وأشار إلى أن جميع السلع والمنتجات التي يتم ضخها بالسيارات يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل من ٢٥٪ الى ٣٠٪ عن مثيلاتها بالأسواق بالقليوبية

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