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محافظات

الكشف على 364 حالة فى قافلة طبية بقرية سندوة بالخانكة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بجامعة بنها،فيتو

 تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقريرا عن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع محافظة القليوبية بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 364 حالة فى قافلة طبية بقرية سندوة بالخانكة.

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جامعة بنها قوافل تنموية لدعم القرى الأكثر احتياجا 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على استمرار تنظيم العديد من القوافل التنموية الشاملة وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية وذلك ضمن مبادرة بداية التى تستهدف المساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وأضاف "الجيزاوي" أن ما حققته الجامعة من أنشطة وفعاليات متتالية ومتميزة في مختلف التخصصات، لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" يعد إنجازا ملموسا وتعزيزا لدورها المجتمعي والخدمي في خدمة أهالينا بمحافظة القليوبية.

 

جامعة بنها: قافلة طبية مجانية بالخانكة 

 وأشار الدكتور السيد فودة إلى أن القافلة تم تنسيقها بالتعاون مع كلية الطب البشري والمستشفى الجامعى وضمت العديد من التخصصات الطبية  شملت جراحة العظام، والباطنة العامة  ، والأطفال، وطب وجراحة العيون الأورام والجراحة العامة.

وقد بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها من قبل جامعة بنها ٣٦٤ حالة منهم ٩٨ حالة باطنة و٩٣ حالة عظام و٨٦ حالة رمد و٧٧ حالة أطفال و١٠ حالات جراحة وأورام، بالإضافة إلى عمل ٤٣ نظارة طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان مركز الخانكة محافظة القليوبية ناصر الجيزاوي

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