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14701 طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية

الشيخ سعيد خضر،مدير
الشيخ سعيد خضر،مدير منطقة القليوبية الازهرية،فيتو

تبدأ اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وكذا البرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية محافظة القليوبية،برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعم  الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة  الدكتور أحمد شرقاوى وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية.

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امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية

وأكد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أن عدد التلاميذ والطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بالقليوبية (١٤٧٠١ ) أمام ( ١٣٢) لجنة بمعاهد إدارات منطقة القليوبية الأزهرية وتشمل إدارات بنها وطوخ والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة وكفر شكر وشبين القناطر.

 

أزهرية القليوبية، متابعة امتحانات الشهادة الاعدادية 

وتتم متابعة اللجان بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووكيلا المنطقة  ومديرى المراحل التعليمية  والموجهين العموم والموجهين ومديري الإدارات التعليمية حيث يتم متابعة اللجان وانتظامها ومراكز الأسئلة وتأمينها وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة بأى ملاحظات أو معوقات وذلك لإتخاذ الإجراءات المناسبة وشدد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية  خلال اجتماعه برؤساء ووكلاء اللجان على تنفيذ التعليمات والتوجيهات وتطبيق لائحة الامتحانات ووجه بتوفير الجو المناسب للتلاميذ والطلاب  وحذر رئيس المنطقة من التهاون أو التقصير فى الأعمال أو فى مخالفة التعليمات والتوجيهات.

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