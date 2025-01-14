الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياضة الشرقية تنظم ورشة عمل عن صناعات البردي

ورشة عمل حرفية عن
ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ورشة عمل عن تعليم صناعات البردي، تحت شعار علمني حرفة، بمشاركة أعضاء مركز شباب طوخ القراموص التابع لإدارة شباب أبو كبير محافظة الشرقية، تنفيذًا لمبادرة بداية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة المتمثلة فى الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة .

حيث قام  يوسف الطوبجي مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة باصطحاب الشباب والفتيات لعدد من المناطق المزروعة بنبات البردي للتعرف على طرق الزراعة والتجميع والتجفيف، تمهيدًا لبدء أعمال التدريب على طرق الرسم على البردي وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم. 

شباب الشرقية تعلن انطلاق الموسم الثالث للرواق الأزهري

 

 

 

 

كان المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية أكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية، وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

شباب الشرقية: مناقشة خطة مجابهة الأزمات والكوارث صقر 143

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية تنفيذا لمبادرة بداية الادارة المركزية تمكين الشباب وزارة الشباب الادارة العامة لريادة الاعمال المشروعات الناشئة

مواد متعلقة

شباب الشرقية: مناقشة خطة مجابهة الأزمات والكوارث صقر 143

شباب الشرقية تعلن انطلاق الموسم الثالث للرواق الأزهري

شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان المرأة نواة المجتمع

شباب الشرقية تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد
ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

غموض مصرع الطلفة ريناد عادل يثير الجدل، والأهالي يحذرون ويكشفون قصص التنمر مع أطفالهم

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

الحكومة تكشف حقيقة الخلاف تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية