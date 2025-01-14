رياضة الشرقية تنظم ورشة عمل عن صناعات البردي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ورشة عمل عن تعليم صناعات البردي، تحت شعار علمني حرفة، بمشاركة أعضاء مركز شباب طوخ القراموص التابع لإدارة شباب أبو كبير محافظة الشرقية، تنفيذًا لمبادرة بداية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة المتمثلة فى الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة .

حيث قام يوسف الطوبجي مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة باصطحاب الشباب والفتيات لعدد من المناطق المزروعة بنبات البردي للتعرف على طرق الزراعة والتجميع والتجفيف، تمهيدًا لبدء أعمال التدريب على طرق الرسم على البردي وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية، وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

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