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حوادث

المؤبد لمسجل خطر متهم بحيازة سلاح ناري واستعمال القوة في السلام

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وسرقة المواطنين بالإكراه، واستعمال القوة وحيازة سلاح ناري بمنطقة السلام.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
بإعداد الأكمنة اللازمة تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبط المتهم، حاول الهرب وبادر بإطلاق النار على القوة الأمنية التي نجحت في السيطرة عليه وضبطه.


وتبين ان المتهم منسجل خطر سبق اتهامه فى عدد 5  قضية مختلفة، وبتفتيشه عثر داخل مسكنه علي كمية من مخدرى الحشيش والهيروين وسلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة المواطنين بالإكراه بمديرية امن القاهرة

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