الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

بسبب خطأ في نموذج امتحان، تعليم القليوبية تحيل المسئولين للتحقيق

مصطفى عبده وكيل
مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم

أصدر مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة المتسببين في وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي  للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لاكتشاف وجود خطأ في السؤال الرابع نموذج ج الذي أداه الطلاب منذ ايام.

وكان الطلاب فوجئوا بعدم وجود قطعة في سؤال القراءة بالرغم من وجود أسئلة علي النص غير الموجود.

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خطأ في نموذج امتحان الصف الثالث الابتدائي بالقليوبية

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية أنه يجري جولات ميدانية  يومية وغرفة العمليات تعمل علي مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  بالحرص الدائم علي مصلحة الطلاب. 

 وكيل تعليم القليوبية يتابع امتحانات النقل 

وفي نفس السياق، تابع اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم في القليوبية لجان امتحانات النقل في مدارس ادارة بنها التعليمية، في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وتابع سير الامتحانات بمدرسة ٢٥ يناير، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.
 كما وجّه مدير تعليم القليوبية بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.

 
وأكد مدير تعليم القليوبية متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر، والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات التى تواجه المدارس حسب الإمكانات المتاحة.

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