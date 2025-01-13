الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائري

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليويية أعمال النظافة ورفع الإشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائري بنطاق المحافظة مرورًا بمدن (الخانكة - الخصوص - حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة - قليوب -القناطر الخيرية) وذلك تماشيًا مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري 

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إنهاء أعمال رفع مخلفات تطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعه إنهاء أعمال رفع مخلفات تطهير مصرف البلبيسي بالقلج أسفل الطريق الدائري بمركز ومدينة الخانكه بالاضافه الي رفع الاشغالات بجانبي المصرف، كما وجه المحافظ برفع الأتربة بجانبي الطريق الدائري بنطاق المحافظة. 
 كما وجه بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق. 
وفي قطاع قليوب وجه محافظ القليوبية بإزالة الإشغالات أسفل الطريق الدائري مع تقاطع الطريق الزراعي  بالإضافة إلى إزالة المواقف العشوائية أعلة وأسفل الطريق الدائري. 
جاء ذلك بحضور كل من: اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمحاسب خالد فوزي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور محمد ليلة رئيس مدينة الخانكة، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

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المهندس ايمن عطية حي شرق شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة حي شرق شبرا غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية

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