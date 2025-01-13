الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

إزالة 3 طوابق مخالفة بعقار سكني في بنها

ازالة برج مخالف،
ازالة برج مخالف، فيتو

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، إزالة طوابق علوية مخالفة من أحد الأبراج السكنية بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وذلك في إطار حملات المحافظة المكبرة لمكافحة مخالفات البناء والحفاظ على سلامة المواطنين.

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جدير بالذكر أنه تم إصدار رخصة بناء بأرضي وأربع أدوار وتم تقديم تصالح لدورين آخرين، إلا أن صاحبه قام ببناء الدور السابع والثامن والتاسع  بالمخالفة  بدون ترخيص .

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي مخالفات قد تعرضهم للخطر.

ووجه محافظ القليوبية رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بتقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفاتهم.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن  واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينه بنها وعدد من الأجهزه الأمنيه والتنفيذية بالمحافظة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية تعليم القليوبية

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