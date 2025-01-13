الإثنين 13 يناير 2025
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انتظام الامتحانات النظرية في تكنولوجيا العلوم الصحية بالإسماعيلية الأهلية (صور)

الامتحانات النظرية
الامتحانات النظرية في تكنولوجيا العلوم

 قال الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن امتحانات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تسير بانضباط وتنظيم يليق برؤية الجامعة نحو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي. 

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 وأوضح أن عدد الطلاب الممتحنين بلغ 353 طالبًا بالمستوى الأول، و264 طالبًا بالمستوى الثاني، و69 طالبًا بالمستوى الثالث. 

وأضاف أن الامتحانات النظرية بدأت يوم 1 يناير وتستمر حتى 23 يناير الجاري. 

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

تفقد اللجان الامتحانية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة 

 ومن جانبه أجرى الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة للشؤون الأكاديمية،  جولة تفقدية داخل مقر الاختبارات الإلكترونية، وأبدى ارتياحه لما شاهده من تنظيم. 
 

الطلاب يؤدون امتحان المصطلحات الطبية 

 وأدى طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية  المستوى الأول امتحان مقرر "المصطلحات الطبية"، بينما أدى طلاب المستوى الثالث امتحان مقرر "السلامة العامة في المختبرات الطبية". 

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

 كما حرص الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية على الحديث مع الطلاب والاطمئنان على سير الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مريحة وداعمة للطلاب أثناء الامتحانات. 

 

المشرفون على عقد الاختبارات 

 تُعقد الاختبارات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة نورا رمضان، منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. 

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

وأشارت الدكتورة غادة حداد إلى أن الامتحانات تجمع بين الدقة والتنظيم، بما يضمن تحقيق العدالة وتقييم أداء الطلاب بشكل شامل.

 

يُذكر أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تواصل جهودها لتعزيز العملية التعليمية وتوفير أفضل الإمكانات التي تتيح للطلاب التفوق في مجالاتهم الأكاديمية المختلفة.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة جامعة الإسماعيلية الأهلية الجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة

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