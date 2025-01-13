رئيس جامعة القناة: ضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل أولوية قصوى (صور)

قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات بكلية الزراعة، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقباله الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالكلية

أدى طلاب الفرقة الثانية بقسم زراعة عام الامتحانات في الفترة الصباحية بمشاركة 397 طالبًا وطالبة، وفي قسم الهندسة الزراعية (المستوى الثاني)، كما أدى 90 طالبًا وطالبة الامتحان في الفترة الصباحية، كما شارك 47 طالبًا وطالبة في برنامج إدارة المشروعات (المستوى الثاني).

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

انتظام أعمال الامتحانات في اجواء هادئة

وخلال جولته، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال الجولة على انتظام العملية الامتحانية داخل كلية الزراعة، مشيرًا إلى أن توفير بيئة مناسبة للطلاب هو من أولويات الجامعة.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

اشادة بجهود كلية الزراعة في أعمال الامتحانات

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن التزام الطلاب وأداء الكلية التنظيمي يعكسان نجاح الجهود المبذولة لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

سعي الجامعة لتقديم كافة التسهيلات

وأضاف "مندور" أن الجامعة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب، مع التأكيد على تهيئة الأجواء التي تساعدهم على التركيز وأداء امتحاناتهم بكفاءة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

التأكيد على أهمية متابعة الامتحانات

أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، على أهمية متابعة سير الامتحانات بشكل مباشر لضمان تحقيق أعلى مستويات التنظيم والانضباط.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود فرج أن الفترة المسائية للفرقة الرابعة زراعة عام أدى الإمتحانات 270 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 76 طالبًا وطالبة في قسم الهندسة الزراعية (المستوى الرابع)، و18 طالبًا وطالبة في برنامج إدارة المشروعات (المستوى الرابع).

وأضاف الدكتور إيهاب ربيع ان 67 طالبًا وطالبة في برنامج السلامة الغذائية أدوا امتحانات في الفترة الصباحية للمستوى الثاني، و17 في برنامج الزراعة المستدامة، و7 في برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية.

كما أدى 43 طالبًا وطالبة في برنامج السلامة الغذائية، و11 في برنامج الزراعة المستدامة امتحانات الفترة المسائية للمستوى الرابع وذلك بمقار اللجان الإمتحانية التى اعدت لهم.

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