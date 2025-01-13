رئيس جامعة القناة: 10 آلاف طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا بالكليات (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أن امتحانات الدراسات العليا بالجامعة تشهد انتظامًا ملحوظًا بمشاركة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من جميع الكليات.

توفير بيئة أكاديمية تدعم التفوق والتميز

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة أكاديمية تدعم التفوق والتميز، مع ضمان سير الامتحانات بأعلى مستويات التنظيم والدقة.



جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

متابعة اللجان الامتحانية الخاصة بالدراسات العليا بالكليات

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، اللجان الامتحانية بكليات الصيدلة، العلوم، والتجارة.

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

المشرفون على أعمال امتحانات الدراسات العليا

وتجرى الامتحانات بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الكلية، والدكتورة أماني كمال، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

وشملت الامتحانات برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال الصيدلية للفرقة الثانية، بمشاركة 65 طالبًا وطالبة، وبرنامج الماجستير المهني "دكتور الصيدلة" للفرقة الأولى، الذي شارك فيه 260 طالبًا وطالبة.



جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

عدد الطلاب الممتحنين بكلية التجارة

ومن جهة أخرى كانت قد بدأت امتحانات دبلومة الفسيولوجي والكيمياء الحيوية بكلية العلوم بمدرجين (1 و2) بمشاركة 320 طالبًا وطالبة، فيما تستمر امتحانات التمهيدي بجميع البرامج، إلى جانب دبلومات الكيمياء الحيوية، الفيزياء الإشعاعية والطبية، الميكروبيولوجيا العامة، الآثار البيئية، والبيوتكنولوجي، موزعة على أربعة مدرجات.

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

وبلغ عدد الحضور 261 طالبًا وطالبة في الدبلومات، بينما شارك 92 طالبًا في التمهيدي، جرت الامتحانات في الكلية في أجواء من الهدوء والتنظيم دون تسجيل أي مشكلات.

إعداد طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة

ومن جهة أخرى بلغ عدد الممتحنين بالدراسات العليا في كلية التجارة 268 طالبًا وطالبة، منهم 69 في مرحلة الدبلوم، و152 في تمهيدي الماجستير، و47 في تأهيلي الدكتوراه.

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

وخلال جولته أكد الدكتور محمد سعد زغلول حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية الامتحانية، مثمنًا التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بتنظيم الامتحانات.

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

جانب من متابعة امتحانات الدراسات العليا،فيتو

وأشار "محمد سعد" إلى أن هذه الجهود تعكس التزام جامعة قناة السويس بالتميز الأكاديمي ودعم البحث العلمي لخدمة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.