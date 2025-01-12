رئيس جامعة القناة يؤكد على الدعم المستمر لكافة الأنشطة الطلابية (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب.

تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ليست فقط مكانًا للتعليم الأكاديمي، بل هي أيضًا مساحة لصقل المواهب وتعزيز روح الانتماء والتواصل بين الطلاب.



جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

توزيع هدايا على الطلاب احتفالا بالعام الجديد



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسرة "طلاب من أجل مصر" في استقبال الطلاب من أمام بوابة عثمان، إحدى بوابات الجامعة الرئيسية، حيث تم توزيع الهدايا التذكارية بمناسبة بداية العام الجديد 2025، مع التقاط الصور الجماعية والتذكارية مع الطلاب.



جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

أهمية الأنشطة الطلابية لجامعة القناة

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية هذه الأنشطة في تحقيق التواصل المباشر بين إدارة الجامعة والطلاب، موضحًا أن العام الجديد يمثل فرصة لتعزيز روح الأسرة الواحدة داخل الجامعة، مؤكدًا إلتزام الجامعة بتوفير كل الدعم لأنشطة الطلاب التي تسهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة.

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

تأتي أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والطالب محمد الشريف، مقرر الأسرة.

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

أسرة طلاب من أجل مصر ودورها في تنظيم الفاعليات

ومن جانبه قال الطالب محمد الشريف عضو بأسرة طلاب من أجل مصر: “نشعر بالفخر بمشاركة قيادات الجامعة معنا في هذا اليوم، وهو ما يعزز شعورنا بالانتماء للجامعة. هدفنا دائمًا هو تنظيم أنشطة تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس الطلاب”.

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

جانب من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر،فيتو

وتواصل أسرة "طلاب من أجل مصر" جهودها في تنظيم فعاليات متميزة تسهم في نشر الروح الإيجابية وتعزيز القيم المجتمعية، مؤكدين أن بداية العام الجديد تحمل معها تطلعات كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لطلاب جامعة قناة السويس.



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