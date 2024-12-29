جامعة القناة تنظم المعرض الأول لمبادرة تعليم الإسماعيلية نحو بيئة مستدامة (صور) 

شهدت جامعة قناة السويس، الأحد، فعاليات المعرض الأول "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" بمبنى رعاية الشباب بالجامعة، والذى يقام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية.



وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

حرص الجامعة على تعزيز الوعي لدى الطلاب

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أن تنظيم هذا المعرض يعكس حرص جامعة قناة السويس على تعزيز الوعي البيئي، مشيرًا إلى أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد جيل واعٍ قادر على مواكبة تحديات المستقبل.

دور الجامعة في دعم المبادرات

وأضاف "مندور" إن جامعة القناة تؤمن بدورها المحوري في دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات واعية ومستدامة.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

افتتاح فعاليات المعرض

وفي ذاك السياق افتتحت الدكتورة دينا أبو المعاطي وقيادات تعليم الإسماعيلية فعاليات المعرض، مؤكدة أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لتحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية.

وأوضحت أن المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة كجزء من السلوك اليومي، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرات في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

يأتي المعرض ضمن مبادرة "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل"، التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مثل الصحة الجيدة والرفاه، والحفاظ على المياه النظيفة، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء وفي البر، مع تعزيز الشراكات بين المؤسسات لتحقيق هذه الأهداف.

الهدف من المبادرة

كما تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع، بالإضافة إلى رفع الوعي بقضايا الأمن المائي وترشيد استهلاك المياه، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة لإنجاح مثل هذه المبادرات.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

شهدت فعاليات اليوم البيئي عددًا من الأنشطة، أبرزها معرض للمنتجات الطلابية التي تضمنت نماذج مبتكرة لإعادة تدوير المخلفات، ومعروضات للعام الجديد 2025 مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

كما تضمنت الفعاليات احتفالية فنية على مسرح الجامعة قدم خلالها الطلاب عروضًا إبداعية تبرز مواهبهم الفنية وتعكس اهتمامهم بالقضايا البيئية.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

تم تنظيم المعرض بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بإشراف أيمن موسى، وكيل الوزارة، والدكتورة دينا عبد الحميد محمد، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وبحضور محمد عبد الرؤوف مدير إدارة أبو صوير التعليمية، ولفيف من قيادات الإدارات التعليمية وفريق عمل التخطيط الاستراتيجي بالمديرية والإدارات التعليمية الثمانية وبالتنسيق مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس تحت إشراف وإيفون حبيب، مدير الإدارة.

يعكس هذا التعاون بين جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم التزام المؤسستين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، بما يسهم في بناء مجتمعات مستدامة وواعية.

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