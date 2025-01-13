975 طالبا يؤدون الامتحانات بألسن القناة (صور)

أدى 975 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الألسن بـ جامعة قناة السويس، حيث أدى 475 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم في الفترة الصباحية داخل 18 لجنة، وشارك 450 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة في الامتحانات بالفترة المسائية داخل 12 لجنة.

رئيس جامعة القناة يتفقد أعمال سير الامتحانات

ومن جانبه تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، لجان الامتحانات بكلية الألسن، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهم الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتغريد زكريا أبو الخير، أمين الكلية.

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

تفقد لجان الطلاب ذوى الهمم

وشملت الجولة متابعة رئيس الجامعة للجان الخاصة التي تضم 30 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم، حيث شدد على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لهم.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

متابعة سير الامتحانات

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى حرص الجامعة على متابعة سير الامتحانات لضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة. وقال: "إن تفوق طلاب كلية الألسن يعكس التميز الأكاديمي الذي نسعى لترسيخه. ونحن نولي اهتمامًا خاصًا لذوي الهمم، إيمانًا بدورهم المهم في المجتمع ودعم قدراتهم."



أقسام متنوعة بالكلية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية الاهتمام بالطلاب وتلبية احتياجاتهم خلال فترة الامتحانات.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

وأشار إلى أن الكلية تضم أقسامًا متنوعة، منها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية، ما يعكس التنوع الثقافي والأكاديمي بالكلية.

اختتمت الجولة بالإشادة بالتنظيم داخل الكلية والالتزام بالإجراءات لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة، مع تأكيد استمرار المتابعة من قبل إدارة الجامعة.

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