الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

975 طالبا يؤدون الامتحانات بألسن القناة (صور)

الامتحانات بألسن
الامتحانات بألسن القناة

 أدى 975 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الألسن بـ جامعة قناة السويس، حيث أدى 475 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم في الفترة الصباحية داخل 18 لجنة، وشارك 450 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة في الامتحانات بالفترة المسائية داخل 12 لجنة. 

رئيس جامعة القناة يؤكد على الدعم المستمر لكافة الأنشطة الطلابية (صور)

حصاد نشاط مركز جامعة القناة لخدمات الطلاب ذوي الهمم خلال 2024

رئيس جامعة القناة يتفقد أعمال سير الامتحانات 

 ومن جانبه تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، لجان الامتحانات بكلية الألسن، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهم الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتغريد زكريا أبو الخير، أمين الكلية. 

 

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

تفقد لجان الطلاب ذوى الهمم

 وشملت الجولة متابعة رئيس الجامعة للجان الخاصة التي تضم 30 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم، حيث شدد على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لهم. 

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

متابعة سير الامتحانات 

 وأشار الدكتور ناصر مندور إلى حرص الجامعة على متابعة سير الامتحانات لضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة. وقال: "إن تفوق طلاب كلية الألسن يعكس التميز الأكاديمي الذي نسعى لترسيخه. ونحن نولي اهتمامًا خاصًا لذوي الهمم، إيمانًا بدورهم المهم في المجتمع ودعم قدراتهم." 
 

أقسام متنوعة بالكلية 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية الاهتمام بالطلاب وتلبية احتياجاتهم خلال فترة الامتحانات.  

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

وأشار إلى أن الكلية تضم أقسامًا متنوعة، منها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية، ما يعكس التنوع الثقافي والأكاديمي بالكلية.  

 

اختتمت الجولة بالإشادة بالتنظيم داخل الكلية والالتزام بالإجراءات لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة، مع تأكيد استمرار المتابعة من قبل إدارة الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الالسن بجامعة القناة جامعة القناة جامعة قناة السويس إمتحانات الفصل الدراسي الاول الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة اللجان الامتحانية بألسن القناة

مواد متعلقة

انتظام الامتحانات النظرية في تكنولوجيا العلوم الصحية بالإسماعيلية الأهلية (صور)

مندور: انتظام الامتحانات في تمريض الإسماعيلية الأهلية (صور)

رئيس جامعة القناة يؤكد على الدعم المستمر لكافة الأنشطة الطلابية (صور)

رئيس جامعة قناة السويس: مركز مصر الرقمية قدم خدمات لـ14 ألف مستفيد خلال 2024 (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

أبرز المعلومات عن نواف سلامة المرشح الأوفر حظًا لتولي حكومة لبنان

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

منوعات

المزيد

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية