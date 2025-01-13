الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

جهود مكثفة لحل غموض العثور على جثة شاب بطريق إسكندرية الصحراوي

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، بها طلق نارى، وذلك بجوار طريق إسكندرية الصحراوى.

العثور على جثة شاب بطريق إسكندرية الصحراوى 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت  بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلق نارى بطريق إسكندرية الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادي النطرون.

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بالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر بها طلق نارى عند الكيلو 120 بطريق “القاهرة-  الإسكندرية” الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة،  تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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