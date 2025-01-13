الثلاثاء 14 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. استقبال حافل لجمال سليمان عقب عودته إلى سوريا بعد غياب 13 عاما.. منة فضالي تكشف حقيقة بتر ساقها

جمال سليمان
جمال سليمان

 

 

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي.. 

حمل جمال سليمان على الأعناق عقب عودته إلى سوريا بعد غياب 13 عاما

نشر الفنان السوري جمال سليمان عددا من الصور له أثناء عودته إلى سوريا بعد غياب استمر لأكثر من 13 عامًا، نظرًا لاختلافه مع نظام بشار الأسد. 


وظهر سليمان وهو محمول على الأعناق من بعض محبيه، الذين استقبلوه استقبالا حافلًا، معبرين عن سعادتهم الكبيرة لعودته إلى وطنه.

منة فضالي تكشف حقيقة بتر ساقها

 

أثارت الفنانة منة فضالي قلق جمهورها، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول أنباء على عدد من صفحات موقع فيس بوك تزعم بتر ساقها. 


حقيقة بتر ساق منة فضالي 

وأكدت منة فضالي، أن أنباء بتر ساقها شائعةً ليست لها أساس من الصحة معبرة عن استيائها الشديد بسبب الصفحات المجهولة التي تروج أخبار كاذبة. 

 

بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور)

 

احتفلت مريم شريف ومحمد جمعة وكريم فهمي  ومحمد ممدوح، أبطال فيلم سنووايت بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد. 


وخطفت بطلة الفيلم مريم شريف الأنظار عقب وصولها إلى السجادة الحمراء، وحرص محمد جمعة علي تقبيلها ودعمها.

 

إيرادات أقوي 5 أفلام بدور العرض السينمائى المصري

 

استقبلت دور العرض السينمائى المصري مجموعة أفلام جديدة مع موسم رأس السنة وحققت تلك الافلام ايرادات كبيرة في أول ليالي العرض داخل مصر.


ونستعرض قائمة بأقوي 5 افلام استطاعت ان تسيطر على البوكس اوفيس المصري دون غيرها.

1- فيلم "الحريفة 2" حقق 110 مليون و200 ألف جنية خلال 39 يوم عرض

 

نشوى مصطفى تنشر آخر صورة التقطتها لزوجها قبل وفاته وتحيي ذكرى ميلاده

 

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لزوجها الراحل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وأكدت أن تلك الصورة قد التقطتها له قبل وفاته بيومين.


وعلقت نشوى قائلة: “الصورة دى قبل وفاة حبيبى بيومين..  النهارده عيد ميلاد نور عينيا، تتهنى فى الجنة ياحبيبى، ربنا يرضى عنك ياحتة من قلبى، بحق انوار اسم الله الرحيم ربنا يرحمك ويكرمك ويغفر لك ويراضيك، الف الف رحمة ونور عليك”

 

حسام حبيب يوجه رسالة خاصة لتامر حسني بمناسبة أغنية "مبيتنسيش"

 

وجه الفنان حسام حبيب رسالة خاصة للفنان تامر حسني بمناسبة أغنيته الجديدة “مبيتنسيش” حيث كتب حسام رسالة مطولة بحسابه على انستجرام. 

 

إيرادات فيلم WICKED ترتفع لـ 700 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

 

Wicked، ارتفعت إيرادات فيلم WICKED، في شباك التذاكر العالمي  لـ 700 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.


 


 

 

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