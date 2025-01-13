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ثقافة وفنون

منة فضالي تكشف حقيقة بتر ساقها

منة فضالي، فيتو
منة فضالي، فيتو

أثارت الفنانة منة فضالي قلق جمهورها، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول أنباء على عدد من صفحات موقع فيس بوك تزعم بتر ساقها. 

حقيقة بتر ساق منة فضالي 

وأكدت منة فضالي، أن أنباء بتر ساقها شائعةً ليست لها أساس من الصحة معبرة عن استيائها الشديد بسبب الصفحات المجهولة التي تروج أخبار كاذبة. 

ومن ناحية أخري فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشرت منة فضالي مجموعة من الصور لفتت الأنظار برفقة والدتها بإطلالة شتوية، وعلقت على الصورة قائلة:" دباديب أنا وماما بردانين" ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

مسلسل "محارب"

وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "محارب" مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

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