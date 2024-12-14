السبت 14 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

منة فضالي تظهر برفقة والدتها عبر انستجرام

منة فضالي
منة فضالي

فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت منة فضالي مجموعة من الصور لفتت الأنظار برفقة والدتها بإطلالة شتوية،  وعلقت علي الصورة قائلة:" دباديب أنا وماما بردانين"ونالت الصورة إعجاب الجمهور .

مسلسل "محارب"

وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "محارب" مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

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الفنان أحمد زاهر الفنان أحمد الفنانة منة فضالي تامر عبد المنعم

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